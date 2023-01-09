ГПК Украины: в бою под Соледаром погиб полковник ВСУ Юрчик
2023-01-09 22:36
Госпогранкомитет Украины сообщил о гибели полковника ВСУ Юрия Юрчика под Соледаром.
Поздно вечером 9 января украинский Государственный пограничный комитет опубликовал пресс-релиз, в рамках которого уведомил о насильственной смерти полковника вооружённых сил Украины Юрия Юрчика, который находился в районе города Соледар Донецкой Народной республики и был смертельно ранен осколком российского боеприпаса.
Военный корреспондент России Андрей Руденко также подтверждает сведения о гибели Юрчика, отметив, что он командовал отрядом специального назначения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей