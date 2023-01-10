ЧВК «Вагнер» использует в зоне СВО лазерные детекторы «Паук»

Об использовании «Пауков» бойцами группы «Вагнер» сообщил производитель приборов, концерн «Калашников».

Этот прибор позволяет обнаружить лазерные приборы разведки и наведения на цели противника: целеуказатели, дальномеры и осветители.

«Паук» определяет спектр волн от 0,8 до 1,7 мкм и может работать в различных режимах оповещения оператора.

Как уточнили в концерне, автономность «Паука» составляет 12 часов при внешней температуре от минус 30 до плюс 40 градусов.