Российские войска обнаружили на брошенных позициях украинской армии под Авдеевкой карты ВСУ с планами наступления на Таганрог и Ростов-на-Дону.

10 января информационное агентство «РИА Новости» заявило о том, что командование Вооружённых сил Украины планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог.

Командир одного из подразделений армии России с позывным Саныч продемонстрировал обозревателям «РИА Новости» отпечатанную по советским шаблонам карту, обнаруженную на брошенных позициях украинской армии в районе города Авдеевка ДНР, на которой сверху нанесены пометки, отражающие расположение ВС РФ и ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Саныч, проанализировав пометки на вышеупомянутых картах, пришёл к выводу, что ВСУ «хотят или хотели» начать наступательные действия в направлении Таганрога и Ростова-на-Дону.