Пашинян отказался проводить в Армении учения войск ОДКБ

Мадонну обвиняют в торговле африканскими детьми-сиротами

Организация "Всемирная федерация Эфиопии" направила обращение к главе Малави Лазарусу Чаквере с требованием провести расследование в отношении всемирноизвестной исполнительницы Мадонны, которая может быть причастна к торговле детьми из Африки.

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