Пашинян отказался проводить в Армении учения войск ОДКБ
Армения отказалась проводить на своей территории учений объединенных сил ОДКБ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность проведения на территории страны объединенных войск альянса ОДКБ.
По словам главы армянского правительства, проведение учений ОДКБ в Армении является нецелесообразным. Также Пашинян добавил, что Минобороны страны уже уведомило ОДКБ об отказе.
"Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван считает нецелесообразным проведение в стране учений Организации", - заявил Пашинян.
Опубликовано: Николай Скира
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