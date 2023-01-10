Пашинян отказался проводить в Армении учения войск ОДКБ

APS
2023-01-10 11:47

Армения отказалась проводить на своей территории учений объединенных сил ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность проведения на территории страны объединенных войск альянса ОДКБ.

По словам главы армянского правительства, проведение учений ОДКБ в Армении является нецелесообразным. Также Пашинян добавил, что Минобороны страны уже уведомило ОДКБ об отказе.

"Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван считает нецелесообразным проведение в стране учений Организации", - заявил Пашинян.

Опубликовано: Николай Скира







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