Патрушев: США вывели армию из Афганистана, чтобы сосредоточить военные силы на Украине

Такое мнение секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал в своем интервью журналистам российского еженедельника «Аргументы и факты».

Как заявил высокопоставленный чиновник, США преднамеренно и заранее вывели свои войска из Афганистана для того, чтобы собрать мощный кулак на Украине. По словам Патрушева, быстрый уход американцев из этой страны, как оказалось, во многом был предопределен тем, чтобы сосредоточиться на украинском конфликте — где, по оценкам американской администрации, подготовка марионеточного киевского режима к наступательным антироссийским действиям успешно продвигалась.

Также секретарь Совбеза России подчеркнул, что американская армия в Афганистане не столько боролась с терроризмом, сколько создавала многомиллионные коррупционные схемы, способствуя многократному увеличению производства наркотиков. Как особо отметил Патрушев, данную информацию подтвердил и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, который лично заявил, что если бы США остались в Афганистане, то были бы не в состоянии помогать Украине так, как это делают сейчас. Также Патрушев сообщил, что в Европу была переброшена часть техники военного назначения.