Стриптизер Тарзан в стихах грубо обратился к Зеленскому за попадание под санкции

Известный российский стриптизер Тарзан грубо отреагировал на введение против него санкций со стороны властей Украины.

Одиозный российский стриптизер Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом "Тарзан", грубо и в стихотворной форме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Под санкциями нам жить не ново, в оч...о себе засунь свой список, Вова. Уж скоро мракобесию конец, придет, тебя задушит тобою уничтоженный народ", - написал Глушко.

Ранее украинский лидер подписал санкционный список российских деятелей культуры и искусства. В него вошли Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Никита Михалков, Александр Пресняков и сам Сергей Глушко.