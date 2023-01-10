Глава Совбеза Беларуси Вольфович представил нового генсека ОДКБ в Москве

Председатель Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович посетил Москву, где представил нового генерального секретаря ОДКБ.

Во вторник лидер белорусского Совбеза Александр Вольфович прибыл в Москву с официальным рабочим визитом, где принял участие в церемонии представления нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, предложенного правительством Казахстана.

По словам Вольфовича, Тасмагамбетов будет хорошим лидером для ОКДБ, поскольку за свою карьеру он прошёл путь от простого педагога до сотрудника администрации президента.