Глава Совбеза Беларуси Вольфович представил нового генсека ОДКБ в Москве
2023-01-10 17:28
Председатель Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович посетил Москву, где представил нового генерального секретаря ОДКБ.
Во вторник лидер белорусского Совбеза Александр Вольфович прибыл в Москву с официальным рабочим визитом, где принял участие в церемонии представления нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, предложенного правительством Казахстана.
По словам Вольфовича, Тасмагамбетов будет хорошим лидером для ОКДБ, поскольку за свою карьеру он прошёл путь от простого педагога до сотрудника администрации президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей