En Son Haber: турки осудили офицера ВСУ за отдых в ночном клубе
2023-01-10 19:21
Издание En Son Haber опубликовало новость про украинского офицера Иванну Плантовскую, которая была замечена на отдыхе в столице Франции и в ночном клубе.
Вечером вторника турецкая газета En Son Haber опубликовала новую статью, в которой сообщила, что офицер вооружённых сил Украины Иванна Плантовская была замечена в одном из ночных клубов и на отдыхе в Париже, представ там перед публикой в непристойном внешнем виде.
Турецкие читатели En Son Haber сошлись во мнении, что офицер ВСУ не должен появляться в общественных местах в столь неподобающей одежде, отметив, что пока в Украине идут боевые действия, высокопоставленные военные продолжают участвовать в увеселительных мероприятиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей