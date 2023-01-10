Издание En Son Haber опубликовало новость про украинского офицера Иванну Плантовскую, которая была замечена на отдыхе в столице Франции и в ночном клубе.

Вечером вторника турецкая газета En Son Haber опубликовала новую статью, в которой сообщила, что офицер вооружённых сил Украины Иванна Плантовская была замечена в одном из ночных клубов и на отдыхе в Париже, представ там перед публикой в непристойном внешнем виде.

Турецкие читатели En Son Haber сошлись во мнении, что офицер ВСУ не должен появляться в общественных местах в столь неподобающей одежде, отметив, что пока в Украине идут боевые действия, высокопоставленные военные продолжают участвовать в увеселительных мероприятиях.