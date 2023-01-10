Шмыгаль: Украина просит у Запада $17 млрд на восстановление страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что его государство нуждается в 17 миллиардах долларов для реабилитации после российской спецоперации.

Вечером 10 января украинский премьер Денис Шмыгаль опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что в 2023 году Киев рассчитывает получить от западных союзников порядка семнадцати миллиардов долларов, которые пойдут на послевоенное восстановление страны.

При этом Шмыгаль отметил, что к текущему моменту украинское правительство знает о трёх миллиардах долларов, которые Киев получит в текущем году гарантированно.