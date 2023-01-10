Захарова: Россия ждет официального опровержения участия дипломатов из Казахстана в акциях на Украине
2023-01-10 22:55
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в РФ ждут опровержения участия дипломатов из Казахстана в акциях на Украине.
Она пояснила, что речь идет о сообщениях в соцсетях по поводу участия дипломатов из Казахстана в установке «юрты несокрушимости» в украинской Буче.
Захарова отметила, что Казахстан уже опроверг эту информацию, но так и не опубликовал официального заявления, которого ждут в России.
Ранее сообщалось, что в городе Буче Киевской области открытии «юрту несокрушимости» при поддержке Казахстана.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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