Захарова: Россия ждет официального опровержения участия дипломатов из Казахстана в акциях на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в РФ ждут опровержения участия дипломатов из Казахстана в акциях на Украине.

Она пояснила, что речь идет о сообщениях в соцсетях по поводу участия дипломатов из Казахстана в установке «юрты несокрушимости» в украинской Буче.

Захарова отметила, что Казахстан уже опроверг эту информацию, но так и не опубликовал официального заявления, которого ждут в России.

Ранее сообщалось, что в городе Буче Киевской области открытии «юрту несокрушимости» при поддержке Казахстана.