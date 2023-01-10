Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и трёх депутатов Рады
Владимир Зеленский подписал указ о лишении Виктора Медведчука украинского гражданства наряду с тремя местными депутатами.
Поздно вечером 10 января Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к жителям Украины, где публично заявил, что подписал президентский указ о лишении украинского гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука, который вернулся в Россию в результате его обмена на бойцов ВСУ в Турции.
Также Зеленский утверждает, что соответствующим указом он лишил гражданства таких местных депутатов как Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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