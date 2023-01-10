Экс-советник Пентагона Макгрегор: США готовили в Донбассе площадку для нападения на Россию
2023-01-10 23:13
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США много лет создавали в Донбассе площадку, с которой планировали атаковать Россию.
По его словам, для этой цели Соединенные Штаты готовили армию из 100 тыс. человек.
Макгрегор отметил, что Россия узнала об этом и решила вмешаться. Он считает, что США повезло, что они пока не оказались в состоянии полномасштабной войны с Россией.
Он также уточнил, что это могло случиться из-за постоянного снабжения украинских военных американским оружием.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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