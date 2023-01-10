Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США много лет создавали в Донбассе площадку, с которой планировали атаковать Россию.

По его словам, для этой цели Соединенные Штаты готовили армию из 100 тыс. человек.

Макгрегор отметил, что Россия узнала об этом и решила вмешаться. Он считает, что США повезло, что они пока не оказались в состоянии полномасштабной войны с Россией.

Он также уточнил, что это могло случиться из-за постоянного снабжения украинских военных американским оружием.