Байден заявил, что не знает содержания секретных документов, найденных в его бывшем кабинете

Президент США Джо Байден заявил, что ему ничего не известно о содержании конфиденциальных документов, найденных в одном из офисов, которые он иногда использовал в качестве рабочего места.

«Меня уведомили об обнаружении, и я был удивлен, узнав, что документы, имеющие отношение к правительству, оставались в этом офисе. Но я не знаю, что там в документах», — заявил американский президент журналистам во вторник.

По его словам, адвокаты будут сотрудничать с госархивом при рассмотрении этих документов.

«Документы были найдены, когда мои адвокаты обыскивали мой офис в Пенсильванском университете», — уточнил Джо Байден.

Как только адвокаты увидели, что некоторые из них конфиденциальны, «они сделали то, что должны были сделать, они позвонили в архив», отметил Байден.

Главный оппонент Байдена, Дональд Трамп, у которого во время спецоперации ФБР в прошлом году изъяла массу секретных документов времен его президентства, поинтересовался в соцсетях, последуют ли подобные обыски в доме Байдена.