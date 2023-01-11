Украинские военные отправятся в Оклахому учиться управлять комплексом Patriot

Украинские военные пройдут обучение работе с ракетным комплексом Patriot в американском штате Оклахома, сообщили американские официальные лица. Около 100 солдат прибудут из Украины на базу Форт-Силл уже на следующей неделе, подтвердили в Пентагоне.

Ожидается, что учеба в Форт-Силле, где также тренируются артиллерийские подразделения США, продлятся несколько месяцев.

Украина заявила, что передовая система противоракетной обороны изменит правила игры в войне с Россией.

«После развертывания Patriot внесет свой вклад в возможности противовоздушной обороны Украины и предоставит украинскому народу еще одну возможность защищаться от продолжающихся воздушных атак России», — заявил журналистам на брифинге во вторник представитель Пентагона Пэт Райдер.

В прошлом месяце во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского президент Джо Байден объявил, что США предоставят Украине ракетную батарею Patriot.