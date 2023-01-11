Foreign Policy: Турция негласно поставляла Украине партии кассетных боеприпасов
Анкара в конце ноября 2022 года негласно поставляла в Украину партии кассетных боеприпасов.
Турция в конце ноября 2022 года поставила в Украину партию кассетных боеприпасов, предназначенных для уничтожения бронированной техники и пыталась скрыть этот факт, сообщает Foreign Policy.
Ранее Киев добивался поставок аналогичных боеприпасов от Вашингтона, но получил отказ, утверждает издание.
Foreign Policy уточняет, что речь идет о конвенционных боеприпасах двойного назначения DPICM, которые производились в Турции по лицензии США.
В публикации подчеркивается, что несмотря на дружеские отношения с Россией, Турция продолжает оказывать существенную военно-техническую помощь Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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