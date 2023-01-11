Дуда: Польша приняла решение передать Украине танки Leopard

Президенты Украины, Литвы и Польши Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда в среду, 11 ноября провели встречу в рамках Люблинского треугольника, сообщает Interia.pl.

На ней, в частности, президент Польши пообещал поставить в Украину 15 танков Leopard.

"В рамках построения коалиции будет передана рота танков Leopard", - сказал Дуда.



Он выразил надежду, что и другие страны поставят Киеву танки и добавил, что "такое решение уже принято в Польше".

"Я благодарен Польше и Литве за их решения о военной поддержке - это показывает, что мы партнеры и друзья", - заявил президент Владимир Зеленский.

Люблинский треугольник — формат трехстороннего сотрудничества между Польшей, Литвой и Украиной. Он был создан в 2020 году и его целью является углубление политического, экономического и социального сотрудничества между этими странами и поддержка евроатлантических устремлений Украины.