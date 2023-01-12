Первая леди США Джилл Байден перенесла две операции по удалению рака кожи

Первая леди США Джилл Байден успешно перенесла две операции по удалению базальноклеточного рака кожи, сообщил в среду врач президента. Кевин О'Коннор добавил, что опухоль была удалена в двух местах.

О'Коннор сообщил в распространенном Белым домом заявлении, что жене президента сделали операцию по методу Мооса. Такая операция предполагает точное иссечение раковых клеток пациента.

Изначально врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида должны были удалить опухоль только с века первой леди США.

Однако при подготовке к процедуре аналогичные изменения были обнаружены и на ее груди.

Врач президента отметил, что все раковые клетки были удалены, выявлена ​​разновидность рака, не представляющая риска метастазирования.

"Как и ожидалось, у первой леди отек лица, но она в хорошем настроении и чувствует себя хорошо", — сказал врач.