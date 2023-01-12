Пушилин: сообщения украинских СМИ о «зеленом коридоре» в Соледаре — дешевый спектакль

Временно исполняющий главы администрации Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ни о каком «зеленом коридоре» в районе Соледара речь не идет и идти не может.

Это заявление Пушилин сделал в своем официальном телеграм-канале. По словам временного руководителя Донецкой народной республики, заявления средств массовой информации об украинских боевиках, попавших в окружение в районе Соледара в ДНР, можно сравнить с операцией советских войск по ликвидации «сталинградского котла» во время Второй мировой войны.

Как отметил Пушилин, ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Сообщения о возможном «зеленом коридоре» Пушилин предложил сравнить с заявлением Йозефа Геббельса о возможности договориться с Советским Союзом о применении к плененными под Сталинградом войскам Фридриха Паулюса «процедуры экстракшн». По словам временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой народной республики, все публикации о «зеленом коридоре», появившиеся в украинской прессе — не более, чем дешевый спектакль.