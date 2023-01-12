Лукашенко: новых союзных программ с Россией не будет до полного выполнения текущих обязательств
Это заявление президент Беларусь Александр Лукашенко сделал на очередном на совещании по реализации интеграционных планов Союзного государства России.
По словам белорусского лидера, Республика Беларусь продолжит углублять экономическую интеграцию с Российской Федерацией, однако о новом пакете интеграционных документов можно будет вести речь только после выполнения предыдущих обязательств, причем в полном объеме.
Как заявил президент Беларуси, не выполнен хотя бы один пункт — значит, ни о каком новом пакете интеграционных документов речи идти не может.
Лукашенко подчеркнул, что об этом он твердо договорился со своим российским коллегой в ходе их декабрьской встречи в Санкт-Петербурге.
Также белорусский президент отметил, что деятельность по выполнению союзных программ должна быть активизирована.
По мнению Лукашенко, недопустимы никакие затягивания и проволочки в принятии решений — однако и неоправданной спешки быть не должно. Как подчеркнул президент Беларуси, если будет допущена хоть какая-то ошибка, то «откатить» назад будет невозможно, поскольку работа ведется на уровне законов двух государств.
Это особенно актуально в настоящее время, когда Россия и Беларуси, подвергаются «оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада».
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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