Гагин: войска России уничтожили пять бригад ВСУ в Соледаре

Личный советник Пушилина Ян Гагин утверждает, что при зачистке Соледара в городе были ликвидированы пять украинских бригад.

Вечером 12 января представитель правительства Донецкой Народной республики Ян Гагин дал интервью журналистам телеканала "Россия 1", где публично заявил, что при зачистке Соледара вооружённые силы России уничтожили порядка пяти бригад украинской армии.

При этом Гагин отметил, что количество убитых солдат ВСУ в городе существенно выше, поскольку невозможно сосчитать ликвидированных иностранных наёмников в Соледаре. Также Ян Гагин признал, что украинские солдаты продолжают находиться в городе.