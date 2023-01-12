Лукашенко объяснил нецелесообразность отказа Беларуси от суверенитета в пользу РФ

Александр Лукашенко утверждает, что Беларусь не откажется от своей независимости в пользу Москвы, поскольку Минск устраивает концепция Союзного государства.

12 января Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с белорусскими министрами, где публично заявил, что в настоящий момент отказ Беларуси от своего суверенитета в пользу России не обсуждается, поскольку интеграционные программы, существующие в рамках Союзного государства, выполнены не в полной мере.

По мнению Лукашенко, сосуществование Беларуси и России в нынешних реалиях являются приемлемыми для обеих сторон, а учреждение новых интеграционных программ неактуально до выполнения ранее намеченных.