В граничащей с Беларусью Ровенской области Украины начали рыть окопы

Инженерные сооружения и окопы начали рыт в приграничной с Беларусью Ровенской области Украины.

В Ровенской области Украины, которая на севере граничит с Беларусью начали подготавливать долговременные инженерные сооружения и рыть окопы, сообщил глава местной администрации Виталий Коваль.

"Мы продолжаем укреплять оборону наших населенных пунктов. На севере активно строим оборонительные укрепления. В работе военным помогают местные жители", - написал он в Telegram.

В ходе своего визита в Львов президент Украины Владимир Зеленский призвал войска не терять бдительность на границе с Беларусью. Украинский лидер отметил, что в настоящий момент угрозы нет, но нужно быть готовым к любому развитию событий.