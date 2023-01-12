Американский политик Джеффри Янг утверждает, что в ходе спецоперации российские войска одерживают победу над ВСУ и армиями Североатлантического альянса.

В четверг баллотирующийся на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявил, что в ходе украинского конфликта вооружённые силы России одерживают решительную победу над ВСУ и наёмниками стран НАТО.

По мнению Янга, после начала российской СВО украинские войска и их западные союзники изначально были обречены на поражение, которое является вопросом времени.