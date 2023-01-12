Украинская группа Kalush Orchestra сняла клип с участием Арнольда Шварценеггера
2023-01-12 23:15
На YouTube-канале украинской группы Kalush Orchestra появился новый клип, в котором снялся Арнольд Шварценеггер.
Композиция начинается с обращения актера к народу Украины. Он говорит, что даже в тяжелые времена у людей есть мечты, которые можно воплотить в жизнь.
В конце клипа Шварценеггер озвучивает название песни на украинском языке: «Щедрий вечір».
Группа Kalush Orchestra стала победителем конкурса «Евровидение» в 2022 году. Свой приз – хрустальный микрофон – музыканты продали на аукционе, а вырученные средства передали ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина