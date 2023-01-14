Сальдо заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Херсоне

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что областному центру грозит гуманитарная катастрофа.

Он напомнил, что город находится под контролем украинских военных, которые разрушают его инфраструктуру.

Сальдо уточнил, что это происходит из-за мобильных пикапов, на которых установлены пулеметы или минометы.

По его словам, на левобережной части области. которую контролируют российские войска, жизнь постепенно налаживается, идет подготовка к весенней посевной.