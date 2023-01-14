Аргентина и Хорватия могут попасть под санкции ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила в пятницу об открытии судебного разбирательства против Аргентины и Хорватии в связи с событиями, которые произошли во время матчей против Франции и Марокко.

Процедура в отношении Аргентины направлена на «возможные нарушения статей 11 (оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 12 (неправомерное поведение игроков и официальных лиц)» во время финального матча ЧМ 2022 против Франции.

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес был сфотографирован после матча, делая грубый жест с трофеем в виде золотой перчатки, присуждаемой лучшему вратарю турнира.

Его также засняли в раздевалке, когда он издевался над французской звездой Килианом Мбаппе.

В Аргентине также возбуждена процедура за нарушение правил СМИ и маркетинга чемпионата мира.

ФИФА также возбудила дело против Хорватской федерации за «возможные нарушения статей 13 (дискриминация) и 16 (порядок и безопасность на матчах) дисциплинарного кодекса ФИФА» во время матча за третье место против Марокко.

Во время празднования хорватской команды в социальных сетях были опубликованы видеоролики, на которых хорватские игроки поют националистические песни с фашистским подтекстом.

