Украинка на конкурсе «Мисс Вселенная» отказалась стать рядом с россиянкой

Виктория Апанасенко попросила «Мисс Колумбию» поменяться местами, чтобы быть подальше от Анны.

Виктория Апанасенко, участница конкурса из Украины, не захотела стоять на сцене рядом с Анной Линниковой, и для этого даже поменялась местами с девушкой из Колумбии, сообщает Космополитен.

Инцидент произошел во время общего фото на «Мисс Вселенная», который проходит в городе Новый Орлеан (США). Когда Анна Линникова подошла к участницам, Виктория Апанасенко крепко сжала руки стоящих рядом девушек, чтобы те не пропустили россиянку.

Украинский сайт «Обозреватель» написал, будто Линникова хотела встать рядом именно с Апанасенко. Но на опубликованном видео заметно, что она шла к другому месту, а украинка, увидев ее, занервничала. Виктория попросила «Мисс Колумбию» поменяться местами, чтобы стать подальше от Анны.

Линникова, несмотря на инцидент, заверила, что она находится в прекрасном настроении. 22-летняя модель держит себя в тонусе.

«Кроме того, что встаем в пять утра, а ложимся в 11 вечера, также носим тяжелые платья и высокие каблуки на протяжении всего дня. Иногда даже не успеваем поесть», — рассказала Анна.

Финал конкурса запланирован на 14 января (по России -15 января).