Медведев назвал позором заявление Байдена и Кисиды по «ядерным планам» России

Экс-президент России Дмитрий Медведев назвал позором заявление Джо Байдена и Фумио Кисиды по «ядерным планам» Москвы.

14 января заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале прокомментировал совместное заявление президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды по «ядерным планам» России, назвав его позором и предательством памяти сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки.

Медведев с уверенностью заявил, что такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании Кабинета министров Японии, так как к данному виду ритуального самоубийства прибегают тогда, когда самурай оказывается покрыт позором, смыть который можно только его смертью.