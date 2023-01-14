На Украине воздушная тревога по всей стране, впервые с начала года

Власти Украины заявили, что по всей стране объявлена воздушная тревога, ВКС России атаковали Одесу, Харьков и Львов.

Власти регионов Украины сообщают о новых целевых атаках на энергетическую инфраструктуру. Во многих местах отключено электричество, и люди остаются в темноте. Это первая массовая атака с начала года.

ВВС Украины ранее предупреждали о возможных новых атаках, сообщив о том, что днем на рейде находились дальние бомбардировщики Туполев Ту-95 ВКС России.

Кроме того, российские боевые корабли Черноморского флота вышли из Новороссийска и заняли позиции в Черном море, откуда также были проведены запуски ракет.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракеты упали на столицу еще утром. Пожар в нежилом здании потушен. Днем местные СМИ сообщили о задымлении главного вокзала мегаполиса.