Pro TV: в Румынии хотят сократить помощь украинским беженцам

Телеканал Pro TV сообщает, что власти Румынии хотят сократить помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу.

Государство уже потратило на помощь беженцам с Украины более 500 млн евро собственных средств, а также денег агентств ООН и частных фондов.

Сейчас рассматриваются изменения, которые бы стимулировали беженцев устраиваться на работу и изучать румынский язык.

Ранее сообщалось, что служба социального страхования в Польше потребовала от украинских беженцев вернуть предоставленные им пособия.