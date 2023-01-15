В Китае от коронавируса за месяц умерло почти 60 тысяч человек
2023-01-15 00:44
В период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае зафиксировали 59 938 смертей, связанных с коронавирусом.
Около 5,5 случаев – это смерти из-за респираторных проблем, вызванных COVID-19.
У 54 тысяч человек коронавирус усугубил имеющиеся со здоровьем проблемы, вызванные другими заболеваниями.
Средний возраст скончавшихся составляет 80 лет. Китайские эксперты считают, что пик распространения коронавируса уже пройден.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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