Арестович: взрыв ракеты в Днепре произошел из-за работы украинской ПВО
2023-01-15 02:19
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что взрыв в Днепре стал следствием работы украинской ПВО.
Он пояснил, что ракета, летевшая над Днепропетровском, была сбита средствами противовоздушной обороны.
По словам Арестовича, она упала на подъезд и взорвалась. В результате был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома.
Ранее украинская сторона заявила, что причиной взрыва стало попадание в здание ракеты.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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