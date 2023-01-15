Арестович: взрыв ракеты в Днепре произошел из-за работы украинской ПВО

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что взрыв в Днепре стал следствием работы украинской ПВО.

Он пояснил, что ракета, летевшая над Днепропетровском, была сбита средствами противовоздушной обороны.

По словам Арестовича, она упала на подъезд и взорвалась. В результате был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома.

Ранее украинская сторона заявила, что причиной взрыва стало попадание в здание ракеты.