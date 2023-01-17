Главком ВСУ Залужный рассказал, о чем говорил с руководителем комитета начальников штабов США Милли
2023-01-17 22:18
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о своей встрече с руководителем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
По словам Залужного, эта встреча состоялась в Польше. Он отметил, что поблагодарил за поддержку Украины со стороны США и союзников.
Валерий Залужный в беседе с Марком Милли также обозначил наиболее актуальные потребности украинских военных.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимира Зеленского беспокоит растущий авторитет Залужного.
Опубликовано: Светлана Репина