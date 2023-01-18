NBC: украинские военные укрепляют фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Телеканал NBC сообщает, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Беларусью.

Речь идет об укреплении обороны, построенной в прошлом году. Телеканал со ссылкой на украинского офицера информирует, что это нужно для ведения скрытной обороны и контрнаступлений.

Сообщается, что украинские военные роют окопы рядом с белорусской границе, укрепляют досками земляные стены высотой 1,5 м.

Они также делают укрытия в виде импровизированной крыши, замаскированной ветками.