NBC: украинские военные укрепляют фортификационные сооружения на границе с Беларусью
2023-01-18 01:17
Телеканал NBC сообщает, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Беларусью.
Речь идет об укреплении обороны, построенной в прошлом году. Телеканал со ссылкой на украинского офицера информирует, что это нужно для ведения скрытной обороны и контрнаступлений.
Сообщается, что украинские военные роют окопы рядом с белорусской границе, укрепляют досками земляные стены высотой 1,5 м.
Они также делают укрытия в виде импровизированной крыши, замаскированной ветками.
Опубликовано: Светлана Репина