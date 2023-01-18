Арестович ушел в отставку и теперь может создать свою оппозиционную партию
2023-01-18 01:52
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке и опубликовал его в соцсети.
По его словам, этот поступок продиктован желанием продемонстрировать цивилизованное поведение.
Причиной послужил скандал, который разразился после комментария Арестовича о взрыве в многоэтажном доме в Днепре из-за работы украинской ПВО.
По мнению бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, теперь Арестович может создать собственную оппозиционную партию.
Опубликовано: Светлана Репина