Арестович ушел в отставку и теперь может создать свою оппозиционную партию

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке и опубликовал его в соцсети.

По его словам, этот поступок продиктован желанием продемонстрировать цивилизованное поведение.

Причиной послужил скандал, который разразился после комментария Арестовича о взрыве в многоэтажном доме в Днепре из-за работы украинской ПВО.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, теперь Арестович может создать собственную оппозиционную партию.