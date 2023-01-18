Арестович рассказал, какими будут его отношения с Зеленским после отставки

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что после отставки его отношения с Владимиром Зеленским не изменятся.

По его словам, этот прогноз действителен вплоть до завершения российской спецоперации на Украине.

Арестович уточнил, что пока идет спецоперация, он будет полностью поддерживать Зеленского, а после ее завершения возможны разные варианты.

При этом он подчеркнул, что не собирается вступать в противоборство с президентом и не расстроен своим уходом с должности.