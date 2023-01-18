Путин дал понять, что не сомневается в победе России, находясь с визитом на оборонном предприятии

Во время визита на оружейную компанию президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе над киевским режимом.

Российские ракетостроители сегодня производят примерно столько же продукции, сколько все страны мира вместе взятые, сообщил Путин на встрече с рабочими завода «Алмаз-Антей».

Поэтому в итоге победа России «неизбежна», заявил Путин: «У меня в этом нет никаких сомнений».

Россия, по подсчетам западных спецслужб, во время акций ВКС выпускает от 70 до 100 ракет по целям на Украине одновременно. По заявлениям Минобороны РФ целесообразность каждого удара просчитывается. В том числе и по стоимости нанесенного ущерба.