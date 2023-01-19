Премьер Польши Моравецкий: Запад устал от конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Запада начали уставать от украинского конфликта.

Он отметил, что такие настроения опасны, поскольку у России достаточно терпения.

Моравецкий напомнил, что всего несколько месяцев назад в Давосе была совершенно иная вовлеченность в дискуссию по Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украине не может принимать никаких решений без согласования с Западом.