Премьер Польши Моравецкий: Запад устал от конфликта на Украине
2023-01-19 01:03
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Запада начали уставать от украинского конфликта.
Он отметил, что такие настроения опасны, поскольку у России достаточно терпения.
Моравецкий напомнил, что всего несколько месяцев назад в Давосе была совершенно иная вовлеченность в дискуссию по Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украине не может принимать никаких решений без согласования с Западом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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