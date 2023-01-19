Захарова назвала еврокомиссара по энергетике Симсон «распространительницей фейков»
2023-01-19 02:53
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон «распространительницей фейков».
Так Захарова ответила на слова Симсон о том, что Россия ведет энергетическую войну в отношении ЕС.
Представитель МИД РФ напомнила о заявлениях Джо Байдена о том, что «Северные потоки» будут уничтожены.
Захарова отметила, что заявления об энергетической войне необоснованны и поинтересовалась, готова ли Симсон отвечать за свою ложь.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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