Захарова назвала еврокомиссара по энергетике Симсон «распространительницей фейков»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон «распространительницей фейков».

Так Захарова ответила на слова Симсон о том, что Россия ведет энергетическую войну в отношении ЕС.

Представитель МИД РФ напомнила о заявлениях Джо Байдена о том, что «Северные потоки» будут уничтожены.

Захарова отметила, что заявления об энергетической войне необоснованны и поинтересовалась, готова ли Симсон отвечать за свою ложь.