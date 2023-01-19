New York Times: США готовятся передать ВСУ оружие для удара по Крыму

Вашингтон может передать Киеву вооружение, которое могло бы ударить по Крыму.

Как сообщает авторитетное американское издание The New York Times, Соединенные Штаты Америки могут отправить в Украину новое вооружение.

При этом, отмечает источник, новое вооружение якобы будет иметь возможность наносить удары по территории Крымского полуострова.

По мнению представителей Вашингтона, это должно усилить позиции Киева на мирных переговоров с Российской Федерацией.

"Смягчение позиции происходит по мере того, как администрация Байдена осознает, что если украинские военные смогут продемонстрировать России возможную уязвимость ее контроля над Крымом, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах", - говорится в сообщении.