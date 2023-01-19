У ВСУ на восточном фронте заканчиваются человеческие ресурсы, отмечается переброска частей с Херсонского направления
2023-01-19 10:27
Глава ВГА Херсонской области сообщил о переброске частей ВСУ из этого региона на восточный фронт.
«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», - рассказал Сальдо.
Ранее военкоры сообщали о серьезных потерях в живой силе ВСУ на Донбассе.
По оценкам западных аналитиков, Россия готовится к крупномасштабному наступлению по всем фронтам к годовщине СВО, либо начале весны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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