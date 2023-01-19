У ВСУ на восточном фронте заканчиваются человеческие ресурсы, отмечается переброска частей с Херсонского направления

APS
2023-01-19 10:27

Глава ВГА Херсонской области сообщил о переброске частей ВСУ из этого региона на восточный фронт.

«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», - рассказал Сальдо.

Ранее военкоры сообщали о серьезных потерях в живой силе ВСУ на Донбассе.

По оценкам западных аналитиков, Россия готовится к крупномасштабному наступлению по всем фронтам к годовщине СВО, либо начале весны.

Опубликовано: Тарас Медведев









Новости СМИ2