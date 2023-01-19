Европарламент проголосовал за создание международного трибунала над Путиным и Лукашенко

Европейский парламент проголосовал в четверг, 19 января за необязательную резолюцию, призывающую к созданию специального международного трибунала для судебного преследования преступлений в Украине, сообщает Reuters.

Европарламент считает, что создание специального трибунала заполнит серьезный пробел в существующей институциональной структуре международного уголовного правосудия. Его функционирование должно основываться на стандартах и ​​принципах, применимых к Международному уголовному суду.

В резолюции депутаты подчеркнули, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и президента Беларуси Александра Лукашенко. В Европарламенте назвали Беларусь страной-партнером, с территории которой РФ ведет атаки на Украину.

Депутаты Европарламента призвали институты ЕС, в частности Европейскую комиссию, тем временем поддержать создание временной прокуратуры. Они считают, что создание этой службы станет очень важным шагом в расследовании и преследовании будущим специальным судом преступлений в Украине.

Отдельный пункт резолюции посвящен использованию суверенной собственности российского государства для компенсации нарушения Россией международного права в Украине.