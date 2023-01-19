Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о запрете Украинской православной церкви

На сайте кабмина Украины появилось сообщение о том, что в Верховную раду внесен законопроект о запрете Украинской православной церкви.

Сообщается, что решение о запрете УПЦ будет принято, если украинские власти выявят связь церкви с Россией.

Инициатором законопроекта стал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно законопроекту, деятельность религиозных организаций на Украине будет попадать под запрет, если их руководящий центр находится в РФ.