Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о запрете Украинской православной церкви
2023-01-19 22:21
На сайте кабмина Украины появилось сообщение о том, что в Верховную раду внесен законопроект о запрете Украинской православной церкви.
Сообщается, что решение о запрете УПЦ будет принято, если украинские власти выявят связь церкви с Россией.
Инициатором законопроекта стал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно законопроекту, деятельность религиозных организаций на Украине будет попадать под запрет, если их руководящий центр находится в РФ.
Опубликовано: Светлана Репина