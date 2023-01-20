Мирошник прогнозирует протесты в Польше из-за слов Генштаба о России

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник уверен, что на территории Польши в скором времени могут стартовать массовые акции протеста.

В пятницу утром Родион Мирошник дал оценку недавнему высказыванию командующего Генштабом вооружённых сил Польши Раймунда Анджейчака, который публично заявил, что армия России до сих пор обладает внушительным потенциалом, позволяющим ей вести боевые действия в Украине.

По мнению Мирошника, подобные заявления первых лиц польского государства могут спровоцировать митинги в данной стране, поскольку Варшава активно вовлечена в украинский конфликт и финансирует его деньгами налогоплательщиков.