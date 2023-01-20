Путин обсудил ход спецоперации в Украине на заседании Совбеза России

Владимир Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, обсудив ход СВО на территории Украины.

20 января пресс-служба московского Кремля сообщила, что Владимир Путин поучаствовал в заседании расширенной коллегии Совета безопасности России, где вместе с членами Совбеза обменялся мнениями о ходе специальной военной операции на территории Украины. Примечательно, что Путин не появился на заседании лично, выступив по видеосвязи.

Также глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на старте текущей недели посетил генеральный штаб командования СВО в зоне боевых действий.