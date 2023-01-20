Эрдоган сделал Зеленскому специальное предложение

Президент Турции предложил Украине помощь в переговорах с Россией. По словам Эрдогана, его помощь может иметь большое значение для достижения мира, сообщает Reuters.

Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Президент Турции предложил украинскому лидеру помощь в переговорах с Россией.

Турецкий лидер подчеркнул, что видит себя посредником. Он отметил, что его помощь может оказать большую помощь в прекращении конфликта в Украине .

Это было еще одно такое предложение помощи. В начале января Эрдоган заявил, что Турция настолько стремится к миру, что хочет выступить посредником.

Тогда же политик отметил, что может оказать дипломатическую поддержку и в отношении Запорожской АЭС. Украина пока не ответила на предложение правительства Турции.