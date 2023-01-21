Express: указ Путина о торпедах «Посейдон» угрожает безопасности НАТО

Британский журнал Express рассказал о последствиях нового указа Владимира Путина для национальной безопасности стран Североатлантического альянса.

21 января аналитик издания Express Рохан Гупта публично заявил, что поручение Владимира Путина о создании ядерных торпед класса "Посейдон" является брешью в обороне государств-участников блока НАТО, поскольку данные ракеты способны вызывать радиоактивное цунами высотой в 500 метров.

По мнению Гупты, ни одна страна на текущий момент не способна противодействовать российским "Посейдонам", которые развивают скорость порядка 200 километров в час.