Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что служащие ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ в районе города Орехов Запорожской области.

21 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил о том, что артиллеристы Вооружённых сил Российской Федерации несколько часов назад ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в окрестностях города Орехов.

Рогов уточнил, что российские военнослужащие уничтожили ДРГ Вооружённых сил Украины при неудачной попытке пойти в контратаку в направлении Орехова Запорожской области.