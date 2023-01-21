Рогов: ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ в районе города Орехов Запорожской области
2023-01-21 23:25
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что служащие ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ в районе города Орехов Запорожской области.
21 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил о том, что артиллеристы Вооружённых сил Российской Федерации несколько часов назад ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в окрестностях города Орехов.
Рогов уточнил, что российские военнослужащие уничтожили ДРГ Вооружённых сил Украины при неудачной попытке пойти в контратаку в направлении Орехова Запорожской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко