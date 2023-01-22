Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного оружия Украине для нанесения ударов по России приведут к глобальной катастрофе.

22 января председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале рассказал о последствиях поставок оружия странами коллективного Запала киевскому режиму для нанесения ударов по территории России.

Володин считает, что поставки наступательного оружия Украине станут причиной глобальной катастрофы.

Российский политик уточнил, что подобные действия Вашингтона и НАТО приведут к ответным мерам с использованием бoлее мощного оружия, имеющегося на вооружении ВС РФ.