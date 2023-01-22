Остин поссорился с Вольфгангом Шмидтом из-за позиции ФРГ по передаче танков Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин поссорился с ближайшим советником Шольца Вольфгангом Шмидтом из-за позиции ФРГ по передаче танков Leopard Украине.

22 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что позиция Германии по вопросу передачи немецких танков Leopard киевскому режиму стала причиной конфликта между главой Пентагона Ллойдом Остином и ближайшим доверенным лицом канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфгангом Шмидтом, который возник во время встречи НАТО в Рамштайне.

Отмечается, что политическое руководство Соединённых Штатов особенно раздражено тем, что официальный Берлин выдвинул свои требования публично.

Помимо прочего, по данным обозревателей Süddeutsche Zeitung, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с внешнеполитическим советником Шольца Йенсом Плётнером резко раскритиковал действия ФРГ.